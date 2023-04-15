Вице-президент «Питтсбурга» о Салливане: «Новый менеджер – он или она – займется оценкой штаба. Мы считаем Майка одним из лучших тренеров в НХЛ»

Теги Питтсбург НХЛ Майк Салливан Хоккей

Вице-президент «Питтсбурга» не дал четкого ответа на вопрос о будущем Майка Салливана.

Руководство клуба освободило от исполнения своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и ассистента генерального менеджера Криса Прайора.

«Что касается Майка Салливана, то мы считаем его одним из лучших тренеров в НХЛ. Не так давно с ним был продлен контракт.

Новый руководитель хоккейных операций – он или она – займется оценкой текущего тренерского штаба.

Но мы считаем Майка потрясающим тренером, то же относится и ко всему штабу», – сказал один из руководителей Fenway Sports Management и вице-президент «Пингвинс» Дэйв Бистон. 

Салливан стал главным тренером «Питтсбурга» в декабре 2015 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2026/27. 

7 комментариев

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TBFTT
Ответ йозе марино
или оно))
Ага то же самое хотел написать)))
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Белый офицер
Если она - тогда точно звездец пингвинам.
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йозе марино
или оно))
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Adeen
В смысле "он или она"? У них там гендеров уже больше 30.
Грёбаный сексист!
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paradose
Ответ гилберт
Она конечно. Пингвиниха.
На этих пингвинят в следующем сезоне нужна косатка)
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посмотрел 801 игру нхл
Летом очень серьезная работа предстоит по комплектования состава и чистки нынешнего. Но все равно к тренеру есть вопросы. Казалось бы есть все шансы выйти в ПО но так бездарно слить игру с Ястребами, такое чувство только у ветеранов было желание играть и идти дальше, а остальные просто отбывали номер и думали об отпуске.
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гилберт
Она конечно. Пингвиниха.
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