Вице-президент «Питтсбурга» о Салливане: «Новый менеджер – он или она – займется оценкой штаба. Мы считаем Майка одним из лучших тренеров в НХЛ»

Вице-президент «Питтсбурга» не дал четкого ответа на вопрос о будущем Майка Салливана.

Руководство клуба освободило от исполнения своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и ассистента генерального менеджера Криса Прайора.

«Что касается , то мы считаем его одним из лучших тренеров в . Не так давно с ним был продлен контракт.

Новый руководитель хоккейных операций – он или она – займется оценкой текущего тренерского штаба.

Но мы считаем Майка потрясающим тренером, то же относится и ко всему штабу», – сказал один из руководителей Fenway Sports Management и вице-президент «Пингвинс» Дэйв Бистон.

Салливан стал главным тренером « » в декабре 2015 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2026/27.