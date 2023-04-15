Вице-президент «Питтсбурга» о Салливане: «Новый менеджер – он или она – займется оценкой штаба. Мы считаем Майка одним из лучших тренеров в НХЛ»
Вице-президент «Питтсбурга» не дал четкого ответа на вопрос о будущем Майка Салливана.
Руководство клуба освободило от исполнения своих обязанностей президента по хоккейным операциям Брайана Бурка, генерального менеджера Рона Хекстолла и ассистента генерального менеджера Криса Прайора.
«Что касается Майка Салливана, то мы считаем его одним из лучших тренеров в НХЛ. Не так давно с ним был продлен контракт.
Новый руководитель хоккейных операций – он или она – займется оценкой текущего тренерского штаба.
Но мы считаем Майка потрясающим тренером, то же относится и ко всему штабу», – сказал один из руководителей Fenway Sports Management и вице-президент «Пингвинс» Дэйв Бистон.
Салливан стал главным тренером «Питтсбурга» в декабре 2015 года и выиграл с клубом 2 Кубка Стэнли. Его контракт с клубом рассчитан до завершения сезона-2026/27.
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