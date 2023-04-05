Торопченко набрал 1+1 в матче с «Флайерс». У него 5 очков в 5 последних играх за «Сент-Луис»

Теги Филадельфия Сент-Луис НХЛ Алексей Торопченко Хоккей

Форвард «Сент-Луиса» Алексей Торопченко набрал 1+1 в матче с «Флайерс»

Россиянин отличился в матче против «Филадельфии» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ

В текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего стало 18 (9+9) очков в 65 играх. В последних 5 матчах на его счету 5 (3+2) баллов. 

Сегодня Торопченко (17:07, 2:33 – в меньшинстве, «+2») нанес 3 броска в створ, применил 1 силовой прием, сделал 2 перехвата и допустил 1 потерю. 

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