Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о чувствах, которые вызывают хоккеисты и теннисисты.

В Мордовии состоялся премьерный показ фильма, посвященного президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву.

«Спасибо, что мы все вместе принимаем участие в празднике спорта, который проходит в Мордовии.

Спорт консолидирует разные поколения, людей разных профессий, благодаря ему дети смотрят в будущее и не подвержены чужому влиянию, с которым мы боремся

Для нас принципиально важно знать людей, которыми мы гордимся, которых уважают и признают в мире.

Когда диктор Левитан объявлял сводки с фронта, фашисты дрожали. Такое же чувство вызывают наши великие тренеры и спортсмены, наши хоккеисты и теннисисты. Боятся нас!

Мы продолжим развитие спорта в республике по всем направлениям, но теннису будет уделено особое внимание, потому что у нас есть наш земляк – Шамиль Анвярович Тарпищев!» – сказал глава Мордовии.

Глава Мордовии вручил Тарпищеву высшую награду Республики Мордовия – Орден Славы I степени.