Глава Мордовии: «Когда Левитан объявлял сводки с фронта, фашисты дрожали. Такое же чувство вызывают наши хоккеисты и теннисисты. Боятся нас!»

Теги Шамиль Тарпищев Политика Хоккей

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о чувствах, которые вызывают хоккеисты и теннисисты.

В Мордовии состоялся премьерный показ фильма, посвященного президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву.

«Спасибо, что мы все вместе принимаем участие в празднике спорта, который проходит в Мордовии.

Спорт консолидирует разные поколения, людей разных профессий, благодаря ему дети смотрят в будущее и не подвержены чужому влиянию, с которым мы боремся

Для нас принципиально важно знать людей, которыми мы гордимся, которых уважают и признают в мире.

Когда диктор Левитан объявлял сводки с фронта, фашисты дрожали. Такое же чувство вызывают наши великие тренеры и спортсмены, наши хоккеисты и теннисисты. Боятся нас!

Мы продолжим развитие спорта в республике по всем направлениям, но теннису будет уделено особое внимание, потому что у нас есть наш земляк – Шамиль Анвярович Тарпищев!» – сказал глава Мордовии.

Глава Мордовии вручил Тарпищеву высшую награду Республики Мордовия – Орден Славы I степени.

22 комментария

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Михаил Светлов
Как объяснить ему и ему подобным что когда боятся это не уважают, а ненавидят
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Sarumian
Ответ 37old
Когда Конашенков объявляет сводки с фронта, марсиане в обморок падают. Боятся нас!
От смеха.
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Sarumian
Чтобы улучшить показатели Мордовии необходимо заменить Артема Здунова на ватную палочку.
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Sarumian
И все нас боятся !
Гойда !

*кто оставил дверь в отделение открытой ? Ловите его !
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haymaker
Ответ nmnackjbxkasbk
интересно, зачем фашистам надо было слушать Левитана?
Ничего не понятно, но очень интересно©
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Angelgirl
Хоккеистов наших никто не боится уже давно, теннисистов тем более. А над вами, приспособленцы и лизоблюды, весь мир насмехается.
+9
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Костя Кот
##### лучше не трогать. это не страх, это брезгливость
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Александр
Левитан всю войну из комнатухи вещал, скромный человек был, ваша же братия погрязла в роскоши, а его "наследники" дома себе в Италиях покупают.
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nick-basil
Токсичный придурок. Такие могут похоронить последнюю отдушину
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Юрий Антонович
И пошел добровольцем?
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Dream Tim
Представил как фашисты дрожа от страха слушают у динамиков военные сводки Левитана... Причём перевод им не нужен, они и так по грозным интонациям в голосе великого диктора понимают что им капут )
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lamlam
вопрос! где берут этих придурков?
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37old
Когда Конашенков объявляет сводки с фронта, марсиане в обморок падают. Боятся нас!
+28
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+26
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three hundred bucks
Ответ Iuasamotu
Ну да, Левитан рассказывает, как взяли в блокаду Ленинград, а фашисты дрожат от страха
Или 22 июня 41го после вот этого "без объявления войны вторглись..." такие "блин чет мужик суровый, поворачиваем обратно".
+15
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+14
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mellnik
Здунов пзднул
+10
0
+10
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Bobby Clarke
Юозас Будрайтис, Вам слово!
+3
0
+3
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nmnackjbxkasbk
интересно, зачем фашистам надо было слушать Левитана?
+30
-1
+29
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Booligan
Левитааааааан
Оставался один
Если кииииисть
0
-1
-1
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Владик Сергеев
Что в голове у человека, чтобы сравнивать ужас войны и какой-то теннис..
+23
-1
+22
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Arty K.
Что за бред я только что прочитал? 😯
+19
0
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Iuasamotu
Ну да, Левитан рассказывает, как взяли в блокаду Ленинград, а фашисты дрожат от страха
+16
0
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Ебздрогыч
Сказал - как в лужу пёрнул
+33
-2
+31
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