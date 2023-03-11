Глава Мордовии: «Когда Левитан объявлял сводки с фронта, фашисты дрожали. Такое же чувство вызывают наши хоккеисты и теннисисты. Боятся нас!»
Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о чувствах, которые вызывают хоккеисты и теннисисты.
В Мордовии состоялся премьерный показ фильма, посвященного президенту Федерации тенниса России Шамилю Тарпищеву.
«Спасибо, что мы все вместе принимаем участие в празднике спорта, который проходит в Мордовии.
Спорт консолидирует разные поколения, людей разных профессий, благодаря ему дети смотрят в будущее и не подвержены чужому влиянию, с которым мы боремся
Для нас принципиально важно знать людей, которыми мы гордимся, которых уважают и признают в мире.
Когда диктор Левитан объявлял сводки с фронта, фашисты дрожали. Такое же чувство вызывают наши великие тренеры и спортсмены, наши хоккеисты и теннисисты. Боятся нас!
Мы продолжим развитие спорта в республике по всем направлениям, но теннису будет уделено особое внимание, потому что у нас есть наш земляк – Шамиль Анвярович Тарпищев!» – сказал глава Мордовии.
Глава Мордовии вручил Тарпищеву высшую награду Республики Мордовия – Орден Славы I степени.
Гойда !
*кто оставил дверь в отделение открытой ? Ловите его !
Оставался один
Если кииииисть