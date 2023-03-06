«На скамейке холодно. Раньше после матчей тренеры вместе выпивали по рюмке-другой, сейчас эта согревающая традиция ушла». Дмитрий Федоров о перчатках Сергея Федорова

Дмитрий Федоров объяснил, почему надевает перчатки во время матчей.

«Профессия тренера трудная не только глобально, но и в мелочах. Шайба может срикошетить и попасть в лицо, в лоб. Троц, Будро и Крикунов не дадут соврать. И, конечно, на скамейке холодно. Тренеры надевают термобелье, но оно не всегда спасает. Через некоторое время начинает течь из носа. Именно поэтому тренеры на лавке часто теребят носы.

От холода мысли путаются, начинает чуть-чуть колотить изнутри. А дрожащий тренер – плохой пример для игроков. Хорошо понимаю, почему Сергей Федоров на скамейке в перчатках. Не стоит иронизировать над этим.

Раньше после матчей тренеры соперничающих команд вместе выпивали по рюмке-другой. Причем выпивали даже тренеры, которые друг друга терпеть не могли. Но сейчас эта традиция ушла.

Я думал, эта традиция душевно согревающая, а сейчас понимаю, что она в буквальном смысле слова была согревающей. Ну, ничего – сейчас чай в помощь. Кофе лучше не надо. От кофе не уснешь. Впрочем, у тренеров такая работа, что им в принципе трудно уснуть. Особенно сейчас, во время плей-офф», – написал руководитель « ».