Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников.

сделал 200 передач в в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников.

Защитник « » дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).

В текущем сезоне у него стало 59 (5+54) очков в 58 играх. За карьеру – 224 (24+200) балла в 263 матчах.

23-летний американец затратил на достижение отметки 200 передач на 1 игру меньше, чем (264).