Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников
Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников.
Защитник «Ванкувера» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1).
В текущем сезоне у него стало 59 (5+54) очков в 58 играх. За карьеру – 224 (24+200) балла в 263 матчах.
23-летний американец затратил на достижение отметки 200 передач на 1 игру меньше, чем Брайан Лич (264).
2 комментария