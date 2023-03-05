Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников

Теги рейтинги Ванкувер НХЛ Брайан Лич Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз сделал 200 передач в НХЛ в 263 матчах – быстрее всех в истории среди защитников.

Защитник «Ванкувера» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (4:1). 

В текущем сезоне у него стало 59 (5+54) очков в 58 играх. За карьеру – 224 (24+200) балла в 263 матчах.

23-летний американец затратил на достижение отметки 200 передач на 1 игру меньше, чем Брайан Лич (264). 

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2 комментария

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RED_WINGS
Это очень крутое достижение)
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Егор Ковынёв
Ого, крутое достижение
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