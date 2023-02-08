Куинн Хьюз о «Ванкувере»: «Я никогда не был самым громким парнем в раздевалке. Но мы с Петтерссоном должны стать лидерами, иначе все будет по-прежнему»

Куинн Хьюз заявил, что готов к лидерской роли в « ».

Канадский клуб недавно обменял в «Айлендерс» Бо Хорвата, носившего капитанскую нашивку с 2019 года.

«Я никогда не был самым громким парнем в раздевалке. Я всегда с уважением отношусь к парням, которые играют в лиге намного дольше меня и повидали гораздо больше.

В то же время мы с должны становиться лидерами, иначе в команде все будет по-прежнему. Я чувствую, что мы должны это сделать», – сказал защитник «Кэнакс».

«Думаю, что мы с хотим большего. В первую очередь мы делаем упор на хоккей и хорошую игру. Но, конечно же, расти как лидерам – это тоже важно. Подавать пример, задавать стандарты», – сказал Петтерссон.