Куинн Хьюз о «Ванкувере»: «Я никогда не был самым громким парнем в раздевалке. Но мы с Петтерссоном должны стать лидерами, иначе все будет по-прежнему»
Куинн Хьюз заявил, что готов к лидерской роли в «Ванкувере».
Канадский клуб недавно обменял в «Айлендерс» Бо Хорвата, носившего капитанскую нашивку с 2019 года.
«Я никогда не был самым громким парнем в раздевалке. Я всегда с уважением отношусь к парням, которые играют в лиге намного дольше меня и повидали гораздо больше.
В то же время мы с Элиасом Петтерссоном должны становиться лидерами, иначе в команде все будет по-прежнему. Я чувствую, что мы должны это сделать», – сказал защитник «Кэнакс».
«Думаю, что мы с Куинном Хьюзом хотим большего. В первую очередь мы делаем упор на хоккей и хорошую игру. Но, конечно же, расти как лидерам – это тоже важно. Подавать пример, задавать стандарты», – сказал Петтерссон.
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