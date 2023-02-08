Куинн Хьюз о «Ванкувере»: «Я никогда не был самым громким парнем в раздевалке. Но мы с Петтерссоном должны стать лидерами, иначе все будет по-прежнему»

Теги Ванкувер НХЛ Элиас Петтерссон Куинн Хьюз Хоккей

Куинн Хьюз заявил, что готов к лидерской роли в «Ванкувере». 

Канадский клуб недавно обменял в «Айлендерс» Бо Хорвата, носившего капитанскую нашивку с 2019 года. 

«Я никогда не был самым громким парнем в раздевалке. Я всегда с уважением отношусь к парням, которые играют в лиге намного дольше меня и повидали гораздо больше.

В то же время мы с Элиасом Петтерссоном должны становиться лидерами, иначе в команде все будет по-прежнему. Я чувствую, что мы должны это сделать», – сказал защитник «Кэнакс». 

«Думаю, что мы с Куинном Хьюзом хотим большего. В первую очередь мы делаем упор на хоккей и хорошую игру. Но, конечно же, расти как лидерам – это тоже важно. Подавать пример, задавать стандарты», – сказал Петтерссон. 

1 комментарий

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Он хотел сказать, что J.T. Miller уже по факту лидер, или что J.T. Miller не должен становиться лидером
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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