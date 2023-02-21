Мышкин о спаде Самонова: «2 года назад он играл в сборной на уровне Бобровского. Сегодня – в тени Шугаева»

отметил кризис в игре вратаря «Северстали» .

По ходу чемпионата 27-летний голкипер был обменян из СКА в череповецкий клуб. В 17 матчах за новую команду у него 90,5% сэйвов при коэффициенте надежности 2,72.

– Какие клубы Запада вытянули именно голкиперы?

– Ровно отработал турнир дуэт « » – . В «Северстали» после обмена Подъяпольского на Самонова на первую роль вышел Шугаев. То, что во второй половине зимы Череповец заметно добавил и стабилизировал свое место в плей-офф, – заслуга Шугаева, который стал одним из открытий чемпионата.

– Вас не удивило, что в «Северстали» Самонов постепенно сел в запас?

– Для меня это одна из вратарских загадок чемпионата. Два года назад Самонов играл в сборной России на уровне Сергея Бобровского – и на чемпионате мира-2021 многие по делу говорили о том, что именно Самонов, а не Бобровский должен стать первым номером нашей команды. К сожалению, после того турнира в карьере Самонова пошел затяжной спад – и сегодня он в тени Шугаева.

– В чем причины?

– Со стороны сказать трудно. Вратарь – тонкое амплуа. Психология, тренировочная работа, травмы – факторов множество. Но факт есть факт – Самонов не напоминает себя прежнего, – сказал бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер вратарей сборной России.