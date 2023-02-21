Мышкин о спаде Самонова: «2 года назад он играл в сборной на уровне Бобровского. Сегодня – в тени Шугаева»

Теги Северсталь Витязь Сборная России по хоккею Владимир Мышкин Сергей Бобровский КХЛ ЧМ по хоккею Дмитрий Шикин Александр Самонов Дмитрий Шугаев Максим Дорожко Хоккей

Владимир Мышкин отметил кризис в игре вратаря «Северстали» Александра Самонова

По ходу чемпионата 27-летний голкипер был обменян из СКА в череповецкий клуб. В 17 матчах за новую команду у него 90,5% сэйвов при коэффициенте надежности 2,72. 

– Какие клубы Запада вытянули именно голкиперы?

– Ровно отработал турнир дуэт «Витязя» ДорожкоШикин. В «Северстали» после обмена Подъяпольского на Самонова на первую роль вышел Шугаев. То, что во второй половине зимы Череповец заметно добавил и стабилизировал свое место в плей-офф, – заслуга Шугаева, который стал одним из открытий чемпионата.

– Вас не удивило, что в «Северстали» Самонов постепенно сел в запас?

– Для меня это одна из вратарских загадок чемпионата. Два года назад Самонов играл в сборной России на уровне Сергея Бобровского – и на чемпионате мира-2021 многие по делу говорили о том, что именно Самонов, а не Бобровский должен стать первым номером нашей команды. К сожалению, после того турнира в карьере Самонова пошел затяжной спад – и сегодня он в тени Шугаева.

– В чем причины?

– Со стороны сказать трудно. Вратарь – тонкое амплуа. Психология, тренировочная работа, травмы – факторов множество. Но факт есть факт – Самонов не напоминает себя прежнего, – сказал бывший вратарь сборной СССР и экс-тренер вратарей сборной России. 

3 комментария

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J-12
ну так работа СИСТЕМЫ СКА в действии
+3
0
+3
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alklimov2018
Странное интервью конечно. Самонов на уровне Бобровского? Да и статистика не впечатляет.
Да и Шугаев вряд ли открытие нынешнего сезона, если он в прошлом играл за сборную.
+1
0
+1
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цэсемьэр
СКА Животворящий задал вектор развития (нет)
+2
0
+2
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