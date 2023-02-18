Дементьев о 18-матчевой безголевой серии Свечникова: «Вспомните Ничушкина. Он не мог забить, а потом стал героем «Колорадо». Так что не стоит обращать внимание»

прокомментировал 18-матчевую безголевую серию .

«Безголевые серии встречаются и случаются у всех игроков, каких вы только можете себе представить. Бывают такие моменты, что ребята достаточно долго просто не набирают очков. Поэтому здесь нужно работать и стараться, чтобы это время прошло быстро, так или иначе закончилось.

Вспомните Валерия Ничушкина и его серию, когда он очень много не мог забить, а потом стал героем команды из Колорадо, когда они выиграли Кубок Стэнли. Так что не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет», – сказал агент и хоккейный эксперт.