Дементьев о 18-матчевой безголевой серии Свечникова: «Вспомните Ничушкина. Он не мог забить, а потом стал героем «Колорадо». Так что не стоит обращать внимание»

Теги Каролина Колорадо НХЛ Алексей Дементьев Валерий Ничушкин Андрей Свечников Хоккей

Алексей Дементьев прокомментировал 18-матчевую безголевую серию Андрея Свечникова.

«Безголевые серии встречаются и случаются у всех игроков, каких вы только можете себе представить. Бывают такие моменты, что ребята достаточно долго просто не набирают очков. Поэтому здесь нужно работать и стараться, чтобы это время прошло быстро, так или иначе закончилось.

Вспомните Валерия Ничушкина и его серию, когда он очень много не мог забить, а потом стал героем команды из Колорадо, когда они выиграли Кубок Стэнли. Так что не стоит обращать внимание, а просто трудиться и работать, все придет», – сказал агент и хоккейный эксперт.

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2 комментария

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Вадим Кемеж
Валера такой один. Не надо ля ля....
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Darkhan Darkhan
Саеча набирает 0,8 за игру,падений по уровню не вижу
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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