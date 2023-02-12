«Лос-Анджелес» вывел 23-й номер Дастина Брауна из обращения

«Лос-Анджелес» вывел из обращения номер .

Церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:0, третий период). Также «Кингс» открыли статую игрока.

Браун завершил карьеру после окончания сезона-2021/22. Ему принадлежит рекорд клуба по числу матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1296). По очкам (712) он занимает 7-е место в истории клуба, по голам – 6-е (325).

Браун выступал за « » на протяжении всей карьеры и был капитаном команды. Он дебютировал в лиге в сезоне-2003/04.

Форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли (2012 и 2014 год) в составе «Кингс». В 92 играх за клуб в плей-офф (2-й показатель в истории) он набрал 49 (19+30) очков (8-й результат).

Браун – 7-й игрок в истории «Кингс», удостоившийся такой чести. Ранее были выведены номера Роги Вашона (30), (16), Дэйва Тэйлора (18), (99), Люка Робитайла (20) и Роба Блэйка (4).