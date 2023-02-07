Петров о 1-м месте «Ак Барса» на Востоке: «Знали, что все наладится. Такой сильный состав, все ребята поигравшие. Это был просто вопрос времени»
Кирилл Петров рассказал о своих отношениях с тренером Зинэтулой Билялетдиновым.
– Насколько вам близок хоккей Билялетдинова? Привыкли к нему?
– Я и не отвыкал. С предыдущими тренерами у нас были похожие схемы, только чуть агрессивнее тактика.
– У Зинэтулы Хайдяровича надо больше возвращаться в оборону.
– Это залог успеха. Придется так всем играть, как ни крути.
– Удивлены, что вы одно время даже не входили в зону плей-офф, а сейчас уже на первом месте в конференции?
– Никто не переживал об этом. Сезон-то длинный. Знали, что все наладится. А как не должно было? Такой сильный состав, все ребята поигравшие, знают, как себя готовить. Это был просто вопрос времени.
– Сердце не екнуло, когда снова увидели Билялетдинова на тренерской скамейке? Все-таки у вас не лучшие отношения.
– Нормальные у нас отношения.
– Он не хотел вас оставлять в команде в свое время. Отправил в «Югру».
– Мне дали игровую практику. Лучше обсудите это с ним. Все, что было, было давно, – сказал нападающий «Ак Барса».
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