Петров о 1-м месте «Ак Барса» на Востоке: «Знали, что все наладится. Такой сильный состав, все ребята поигравшие. Это был просто вопрос времени»

Теги Ак Барс Кирилл Петров Зинэтула Билялетдинов КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Кирилл Петров рассказал о своих отношениях с тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

– Насколько вам близок хоккей Билялетдинова? Привыкли к нему?

– Я и не отвыкал. С предыдущими тренерами у нас были похожие схемы, только чуть агрессивнее тактика.

– У Зинэтулы Хайдяровича надо больше возвращаться в оборону.

– Это залог успеха. Придется так всем играть, как ни крути.

– Удивлены, что вы одно время даже не входили в зону плей-офф, а сейчас уже на первом месте в конференции?

– Никто не переживал об этом. Сезон-то длинный. Знали, что все наладится. А как не должно было? Такой сильный состав, все ребята поигравшие, знают, как себя готовить. Это был просто вопрос времени.

– Сердце не екнуло, когда снова увидели Билялетдинова на тренерской скамейке? Все-таки у вас не лучшие отношения.

– Нормальные у нас отношения.

– Он не хотел вас оставлять в команде в свое время. Отправил в «Югру».

– Мне дали игровую практику. Лучше обсудите это с ним. Все, что было, было давно, – сказал нападающий «Ак Барса».

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1 комментарий

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Огюст
Если бы начальство не убрало Знарка ,так бы и ковырялись в низах туртаблицы Востока ! Скажите спасибо Биллу ,что он пришёл и "поднял "вас оттуда !
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-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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