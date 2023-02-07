Бабенко об игре с «Нефтехимиком»: «Это дерби. Нужна стопроцентная концентрация на протяжении всего матча»

Теги Ак Барс Нефтехимик Юрий Бабенко КХЛ Хоккей

Тренер «Ак Барса» высказался в преддверии матча против «Нефтехимика».

Игра состоится сегодня, 7 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Игры в Нижнекамске всегда складываются непросто, нужна стопроцентная концентрация на протяжении всего матча.

Противостояние с «Нефтехимиком» длится много лет, это дерби. И нужно не забывать, что последняя игра здесь у нас была неудачной, постараемся реабилитироваться.

– Чего стоит ждать от «Нефтехимика»?

– У соперника помимо скорости есть желание. Плюс команда не смогла забить в прошлой игре, поэтому у нее будет двойное желание на старте, нам необходимо не проспать этот натиск, – сказал Юрий Бабенко.

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1 комментарий

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Tina
Что значит проспать? Во время матча спать нельзя!!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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