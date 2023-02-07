Бабенко об игре с «Нефтехимиком»: «Это дерби. Нужна стопроцентная концентрация на протяжении всего матча»

Тренер « » высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 7 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени.

– Игры в Нижнекамске всегда складываются непросто, нужна стопроцентная концентрация на протяжении всего матча.

Противостояние с «Нефтехимиком» длится много лет, это дерби. И нужно не забывать, что последняя игра здесь у нас была неудачной, постараемся реабилитироваться.

– Чего стоит ждать от «Нефтехимика»?

– У соперника помимо скорости есть желание. Плюс команда не смогла забить в прошлой игре, поэтому у нее будет двойное желание на старте, нам необходимо не проспать этот натиск, – сказал .