«Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург», «Каролина» и «Айлендерс» – в списке потенциальных претендентов на Кэйна (Sportsnet)
Названы пять потенциальных претендентов на приобретение форварда Патрика Кэйна.
Sportsnet опубликовал рейтинг из пяти клубов НХЛ, которых американец потенциально может заинтересовать как вариант для усиления состава и совершения обмена.
В этот список были включены «Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург», «Каролина» и «Айлендерс».
Соглашение 34-летнего Кэйна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона. В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом.
Нападающий набрал 26 (6+20) очков при полезности «минус 22» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Что до Кейна - хотелось бы его ещё разок в связке с Панариным увидеть. Они отлично друг друга прокачивали