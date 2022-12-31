«Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург», «Каролина» и «Айлендерс» – в списке потенциальных претендентов на Кэйна (Sportsnet)

Названы пять потенциальных претендентов на приобретение форварда Патрика Кэйна.

Sportsnet опубликовал рейтинг из пяти клубов НХЛ, которых американец потенциально может заинтересовать как вариант для усиления состава и совершения обмена.

В этот список были включены « », « », « », «Каролина» и « ».

Соглашение 34-летнего Кэйна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона. В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом.

Нападающий набрал 26 (6+20) очков при полезности «минус 22» в 34 матчах регулярного чемпионата .