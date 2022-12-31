«Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург», «Каролина» и «Айлендерс» – в списке потенциальных претендентов на Кэйна (Sportsnet)

Теги возможные переходы Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Бостон Каролина Чикаго НХЛ Патрик Кэйн Хоккей

Названы пять потенциальных претендентов на приобретение форварда Патрика Кэйна.

Sportsnet опубликовал рейтинг из пяти клубов НХЛ, которых американец потенциально может заинтересовать как вариант для усиления состава и совершения обмена.

В этот список были включены «Рейнджерс», «Бостон», «Питтсбург», «Каролина» и «Айлендерс».

Соглашение 34-летнего Кэйна с зарплатой 10,5 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона. В межсезонье он может стать неограниченно свободным агентом.

Нападающий набрал 26 (6+20) очков при полезности «минус 22» в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

8 комментариев

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ТумбаЮмба
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У Чикаго вообще непонятная ситуация. С одной стороны начинают говорить об обновлении состава, с другой - обменяли одного из своих лучших бобмардиров ДеБринкета в Оттаву. Где логика - непонятно.

Что до Кейна - хотелось бы его ещё разок в связке с Панариным увидеть. Они отлично друг друга прокачивали
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dobrov21
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Не думаю что он в Бостон и Питсбург, это будет тот же Чикаго через пару лет.
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Владислав Свидзинский
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Ответ Osik92
Кейн сдал сильно конечно но всю карьеру в Чикаго играет ведь
Не Кейн сдал, а Чикаго на днe. Чего стоит стата Мразека
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Трипл-дабл Дончича
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Похоже секс скандал в Чикаго с бывшим тафгаем Бичем который хотел проскочить в состав через постель видеотренера, сильно подкосил и руководство клуба и игроков(
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Алексей Дольский
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В Рейнджерс к Хлебушку)
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Osik92
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Кейн сдал сильно конечно но всю карьеру в Чикаго играет ведь
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Osik92
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К малычу пусть идет
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dudkinrs82
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Верните старого Кейна!!!
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