Сузуки выиграл мини-турнир по хоккейному гольфу на Матче звезд НХЛ

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Ник Сузуки выиграл мини-турнир по хоккейному гольфу на Матче звезд НХЛ.

Игрокам нужно было загнать шайбу/мяч в лунку, чередуя хоккейные броски и удары из гольфа.

Форварду «Монреаля» Нику Сузуки удалось это сделать за наименьшее количество ударов.

Второе место разделили Джейсон Робертсон из «Далласа», Джонни Годро из «Коламбуса» и Клейтон Келлер из «Аризоны».

Вице-президент НХЛ Стив Майер сказал, что идея конкурса была вдохновлена фильмом «Счастливчик Гилмор» (1996 год) с Адамом Сэндлером в главной роли. 

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