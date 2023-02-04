Сузуки выиграл мини-турнир по хоккейному гольфу на Матче звезд НХЛ
Ник Сузуки выиграл мини-турнир по хоккейному гольфу на Матче звезд НХЛ.
Игрокам нужно было загнать шайбу/мяч в лунку, чередуя хоккейные броски и удары из гольфа.
Форварду «Монреаля» Нику Сузуки удалось это сделать за наименьшее количество ударов.
Второе место разделили Джейсон Робертсон из «Далласа», Джонни Годро из «Коламбуса» и Клейтон Келлер из «Аризоны».
Вице-президент НХЛ Стив Майер сказал, что идея конкурса была вдохновлена фильмом «Счастливчик Гилмор» (1996 год) с Адамом Сэндлером в главной роли.
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