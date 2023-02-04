Сузуки выиграл мини-турнир по хоккейному гольфу на Матче звезд НХЛ

выиграл мини-турнир по хоккейному гольфу на звезд НХЛ.

Игрокам нужно было загнать шайбу/мяч в лунку, чередуя хоккейные броски и удары из гольфа.

Форварду « » Нику Сузуки удалось это сделать за наименьшее количество ударов.

Второе место разделили Джейсон Робертсон из « », Джонни Годро из « » и Клейтон Келлер из «Аризоны».

Вице-президент НХЛ Стив Майер сказал, что идея конкурса была вдохновлена фильмом «Счастливчик Гилмор» (1996 год) с Адамом Сэндлером в главной роли.