Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 50 передач. У него 52, у Макдэвида и Карлссона – по 49
Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 50 передач.
Форвард «Тампы» набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (3:2). Изначально на него была записана шайба, которую в итоге отнесли на счет Брэйдена Пойнта.
На его счету 52 результативные передачи в 47 играх. Второе место в гонке ассистентов делят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), у обоих по 49 передач в 49 играх.
Кучеров достиг отметки 50 ассистов в 4-й раз за карьеру. Ему принадлежит российский рекорд лиги по числу передач за сезон (87, 2018/19).
А если это действительно было, то его боль в нижней части тела после каждого упоминания Стивена понять можно.
Вот и скажи, ты что, после этого разве не расстроился бы?!☹️☹️☹️
Про Сиэтл глупость №2. Сейчас бы кого-то ссылать в команду лидера дивизиона. И да, с такими показателями как сейчас в Тампе, в Сиэтле Стивен был бы везде первым по результативности.
Он щас один из лучших в мире. Лучшего либо нет, либо это другой парень.
С платёжной ведомостью проблем сейчас нет
Эрику Карлсону в 2015/2016