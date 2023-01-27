Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 50 передач. У него 52, у Макдэвида и Карлссона – по 49

первым в сезоне сделал 50 передач.

Форвард « » набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (3:2). Изначально на него была записана шайба, которую в итоге отнесли на счет Брэйдена Пойнта.

На его счету 52 результативные передачи в 47 играх. Второе место в гонке ассистентов делят Коннор Макдэвид (« ») и Эрик Карлссон (« »), у обоих по 49 передач в 49 играх.

Кучеров достиг отметки 50 ассистов в 4-й раз за карьеру. Ему принадлежит российский рекорд лиги по числу передач за сезон (87, 2018/19).