Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 50 передач. У него 52, у Макдэвида и Карлссона – по 49

Теги рейтинги Тампа-Бэй Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ сделал 50 передач.

Форвард «Тампы» набрал 3 (0+3) очка в матче регулярного чемпионата с «Бостоном» (3:2). Изначально на него была записана шайба, которую в итоге отнесли на счет Брэйдена Пойнта. 

На его счету 52 результативные передачи в 47 играх. Второе место в гонке ассистентов делят Коннор Макдэвид («Эдмонтон») и Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), у обоих по 49 передач в 49 играх. 

Кучеров достиг отметки 50 ассистов в 4-й раз за карьеру. Ему принадлежит российский рекорд лиги по числу передач за сезон (87, 2018/19). 

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26 комментариев

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Dzhiger
Ответ Deathspell Omega
Так и непонятно, почему у него гол то отобрали в матче с "Бостоном"?!
Гол залетел от конька Пойнта
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Zomourning33
Ответ ɔculpa
Ты же вроде опытный юзер, у Вардана с давних пор аллергия на Стэмкоса. Видимо, примерно с того времени, когда Стэмкос даже в вымышленном мире Вардана отбил у него дважды вымышленную девушку ☹️ Вот и скажи, ты что, после этого разве не расстроился бы?!☹️☹️☹️
Если честно, то юзеров я редко запоминаю.
А если это действительно было, то его боль в нижней части тела после каждого упоминания Стивена понять можно.
+1
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Кагов
Кучеров опять лидер по передачам! Так держать до конца сезона!
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ɔculpa
Ответ Фтемноте
Прочитай ещё раз... бестолочь
Что там читать? Может тогда напишешь ещё раз, только по-человечески, долбoнашка?
+1
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Фтемноте
Ответ ɔculpa
А что, этот сезон был буквально вчера? Или по тому сезону мы должны считать его безвариантно лучшим и сейчас? Он щас тоже здоров. Он щас абсолютно лучший потому, что тогда выбил 128 очков? Он щас один из лучших в мире. Лучшего либо нет, либо это другой парень.
Прочитай ещё раз... бестолочь
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ɔculpa
Ответ Zomourning33
Глупость про Стэмкоса. Он по голам 21-й в лиге. По передачам - 25-й, по очкам - 19-й. В последних 5-ти матчах у него 6+1. В команде он второй снайпер, ассистент и бомбардир. Голы забивает в среднем как и по карьере. По передачам за матч и очкам за матч выдает 3-й показатель в карьере. И это почти в 33 года. Недурно. Про Сиэтл глупость №2. Сейчас бы кого-то ссылать в команду лидера дивизиона. И да, с такими показателями как сейчас в Тампе, в Сиэтле Стивен был бы везде первым по результативности.
Ты же вроде опытный юзер, у Вардана с давних пор аллергия на Стэмкоса. Видимо, примерно с того времени, когда Стэмкос даже в вымышленном мире Вардана отбил у него дважды вымышленную девушку ☹️
Вот и скажи, ты что, после этого разве не расстроился бы?!☹️☹️☹️
+4
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Zomourning33
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
До Макди и Арт Росс конечно далековато и скорее всего уже не догнать, но российский рекорд по передачам ещё можно обновить!
Как и рекорд среди действующих игроков.
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Zomourning33
Ответ Direct free kick
Осталось обогнать стамеску по шайбам в этой регулярке и горе-капитана можно отправлять в Сиэтл как списанный актив
Глупость про Стэмкоса. Он по голам 21-й в лиге. По передачам - 25-й, по очкам - 19-й. В последних 5-ти матчах у него 6+1. В команде он второй снайпер, ассистент и бомбардир. Голы забивает в среднем как и по карьере. По передачам за матч и очкам за матч выдает 3-й показатель в карьере. И это почти в 33 года. Недурно.

Про Сиэтл глупость №2. Сейчас бы кого-то ссылать в команду лидера дивизиона. И да, с такими показателями как сейчас в Тампе, в Сиэтле Стивен был бы везде первым по результативности.
+4
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ɔculpa
Ответ Фтемноте
Почему озвучивается вариант, что он только один из лучших. Разве в сезоне со 128 очками он нп был лучшим? Или всё так же остался одним из...
А что, этот сезон был буквально вчера? Или по тому сезону мы должны считать его безвариантно лучшим и сейчас? Он щас тоже здоров. Он щас абсолютно лучший потому, что тогда выбил 128 очков?
Он щас один из лучших в мире. Лучшего либо нет, либо это другой парень.
+4
-3
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Deathspell Omega
Так и непонятно, почему у него гол то отобрали в матче с "Бостоном"?!
+3
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Дмитрий Белов
Может таки удастся побить рекорд по передачам для крайних свой и Ягра ? Надо в оставшихся 35 матчах сделать 36 передач, вполне выполнимо, раз уж протокольщики вместо года сделали ассист.
+2
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стакан морса
Второй гол чистый же его, нет разве?
0
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Александр Иванов
Ответ Дмитрий Белов
Незачем, в отличии от некоторых, Стамескин на свои деньги пока играет.
Да, он свой контракт отрабатывает. И у него контракт еще на следующий сезон, плюс NMC.
+1
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Поговорим о разном
Ах!!! Никита - шикарно и красиво сегодня! Три очка ещё в копилочку. Отлично! И пусть "гол" преобразовался в пас - всё равно хорошо. Никита по общим очкам идёт не плохо. Здоровья и Удачи !!!!
+4
0
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raspisanie77
Ответ Crosby174
Почему шайбу Кучерова переписали на Поинта?
каплю конька задел, но я не смог это разглядеть.
+3
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Фтемноте
Ответ VintDV
Куч когда здоров , один из Лучших в лиге!!!
Почему озвучивается вариант, что он только один из лучших. Разве в сезоне со 128 очками он нп был лучшим? Или всё так же остался одним из...
+11
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Дмитрий Белов
Ответ Direct free kick
Осталось обогнать стамеску по шайбам в этой регулярке и горе-капитана можно отправлять в Сиэтл как списанный актив
Незачем, в отличии от некоторых, Стамескин на свои деньги пока играет.
+3
-1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Crosby174
Почему шайбу Кучерова переписали на Поинта?
Тоже увидел на официальном сайте НХЛ. Несколько раз посмотрел повтор, не видно что Пойнт задел шайбу
+4
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ Direct free kick
Осталось обогнать стамеску по шайбам в этой регулярке и горе-капитана можно отправлять в Сиэтл как списанный актив
Кто же его после 500 отпустит!? Глупость не пиши. Или так просто написал, чтобы в лужу газ пустить?
+4
-1
+3
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VintDV
Куч когда здоров , один из Лучших в лиге!!!
+7
-2
+5
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Crosby174
Почему шайбу Кучерова переписали на Поинта?
+7
-1
+6
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Crenk
Ответ Direct free kick
Осталось обогнать стамеску по шайбам в этой регулярке и горе-капитана можно отправлять в Сиэтл как списанный актив
А зачем ?
С платёжной ведомостью проблем сейчас нет
+1
-2
-1
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Вадим Сидоров
Ответ Direct free kick
Осталось обогнать стамеску по шайбам в этой регулярке и горе-капитана можно отправлять в Сиэтл как списанный актив
Стэм крутой
+6
-1
+5
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Вадим Сидоров
Со времён Бобби Орр (1974/1975) только одному защитнику удавалось стать лучшим ассистентом сезона
Эрику Карлсону в 2015/2016
+12
-2
+10
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
До Макди и Арт Росс конечно далековато и скорее всего уже не догнать, но российский рекорд по передачам ещё можно обновить!
+16
-1
+15
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