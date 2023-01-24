Максим Рыбин: «При Ржиге в «Спартаке» все устаканилось, можно было играть в хоккей. Было круто работать с ним»

поделился воспоминаниями о работе с тренером .

– В « » вы возвращались три раза. Самые памятные времена, когда тренером был Милош Ржига?

– Скорее самые спокойные. Раньше в «Спартаке» были непонятные люди, которые давали странные советы, постоянно появлялись непонятные игроки. При Ржиге все устаканилось. Можно было играть в хоккей.

– В чем секрет Ржиги?

– Интересный, разнообразный тренировочный процесс. Плюс особенный подход к ребятам – мотивация. Работать с ним было круто, я много чему у него научился.

Правда, так и не понял, почему Ржига не был в курсе, когда летом 2009 года руководство клуба решило убрать меня из команды. Писали, что у меня есть предложение от СКА, и оно действительно было, мне звонил Барри Смит. Но я отказался – меня все устраивало в «Спартаке».

Я зацепился за сборную и не собирался ничего менять. Но затем мне почему-то решили срезать зарплату.

– Вы о централизованном сокращении зарплат, когда КХЛ договорилась с профсоюзом «срезать» оклады хоккеистов на 5-20 %, а оставить прежние деньги могли трем игрокам?

– Насколько я помню, клубы могли сокращать зарплаты на свое усмотрение. В любом случае, я считаю, что руководство поступило абсолютно неправильно.

Я был капитаном команды, играл в сборной. Меня приглашали на большие деньги в СКА. Почему нельзя было просто сохранить то, что было? А тут приехали ребята, которые отыграли в команде один сезон и их защищают, а меня нет. На мой взгляд, странно. После этого я решил, что перехожу в , – сказал экс-нападающий клубов .