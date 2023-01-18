Генменеджер «Миннесоты» о контракте с Болди на 7 млн долларов в год: «Он станет одним из краеугольных камней клуба»

Теги Миннесота Билл Герин НХЛ Мэттью Болди Хоккей

Генеральный менеджер «Миннесоты» высказался о продлении контракта с Мэттью Болди.

«Уайлд» и 21-летний нападающий подписали 7-летний контракт, по которому хоккеист будет зарабатывать 7 млн долларов в год.

«Мэтт – парень, в которого мы по-настоящему верим. Думаем, что он станет важной частью команды и нашего движения вперед.

Он недолго играет в лиге, но уже успел оказать большое влияние на команду как на льду, так и в раздевалке. Так что мы очень уверены в Мэтте.

Мы понимаем, что это только начало его карьеры, но мы чувствуем, что Мэтт станет одним из краеугольных камней клуба.

Думаю, что Мэтт станет классным поставщиком очков. Он очень хорош при игре в большинстве. Он будет становиться лучше и лучше, прибавляя в физической мощи и набираясь опыта.

Он уже продемонстрировал и некоторые лидерские качества. Полагаю, Мэтт надолго станет очень хорошим игроком в НХЛ.

Самое главное, когда есть такой игрок, как Мэтт, молодой, хороший хоккеист, парень, в которого мы действительно верим, и у нас есть возможность договориться о долгосрочной сделке и оставить его здесь, а не просто подписать «контракт-мост», я думаю, надо в полной мере пользоваться этим», – сказал Билл Герин.

Болди набрал 29 (12+17) очков в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ при среднем игровом времени 17:46. Его статистика – здесь.

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1 комментарий

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Евгений Юрченко
Не хило играет этот Мэтт Болди...К Кириллу в тройку его...ну или как тренера решат...
Здорово!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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