«Витязь» останется в Балашихе в следующем сезоне: «Слухи о возвращении в Подольск совершенно беспочвенны»
Генеральный менеджер «Витязя» опроверг слухи о возвращении клуба в Подольск.
«Какие-то слухи о том, что «Витязь» возвращается в Подольск, совершенно беспочвенны.
У клуба контракт на следующий год с Балашихой, к нам тут прекрасно относятся», – сказал Игорь Варицкий.
В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ «Витязь» проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе. Ранее клуб базировался в Подольске и Чехове.
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