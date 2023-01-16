«Витязь» останется в Балашихе в следующем сезоне: «Слухи о возвращении в Подольск совершенно беспочвенны»

Теги Витязь Балашиха-Арена КХЛ Игорь Варицкий Спорт-Экспресс Хоккей

Генеральный менеджер «Витязя» опроверг слухи о возвращении клуба в Подольск.

«Какие-то слухи о том, что «Витязь» возвращается в Подольск, совершенно беспочвенны.

У клуба контракт на следующий год с Балашихой, к нам тут прекрасно относятся», – сказал Игорь Варицкий.

В текущем Фонбет Чемпионате КХЛ «Витязь» проводит домашние матчи КХЛ в Балашихе. Ранее клуб базировался в Подольске и Чехове. 

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