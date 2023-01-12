Конекны сделал 2-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Флайерс» набрал очки в 10-й игре подряд – лучшая действующая серия в лиге

Теги Филадельфия НХЛ Трэвис Конекны Хоккей

Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны забил три гола в матче с «Вашингтоном» (5:3) и был признан первой звездой.

Канадец сделал второй хет-трик за карьеру в чемпионатах НХЛ.

Также Конекны набрал очки (12+8) в 10-й игре подряд – это лучшая действующая серия в лиге.

Последним игроком «Флайерс» с таким результативным отрезком был Клод Жиру – в сезоне-2017/18.

Всего в 36 матчах текущего сезона на счету Конекны 46 (24+22) баллов.

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3 комментария

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Rialto
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Мощный сезон конечно проводит
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Alexey Alexeev
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Ответ AkI3aIPuyC
Летчики в калифорнийской серии, как милдроната нажрались или как еще объяснить их внезапный взлет)
Да примерно также как падение с норм составом)
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AkI3aIPuyC
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Летчики в калифорнийской серии, как милдроната нажрались или как еще объяснить их внезапный взлет)
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