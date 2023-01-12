Конекны сделал 2-й хет-трик в НХЛ. Форвард «Флайерс» набрал очки в 10-й игре подряд – лучшая действующая серия в лиге

Форвард «Филадельфии» забил три гола в матче с «Вашингтоном» (5:3) и был признан первой звездой.

Канадец сделал второй хет-трик за карьеру в чемпионатах .

Также Конекны набрал очки (12+8) в 10-й игре подряд – это лучшая действующая серия в лиге.

Последним игроком «Флайерс» с таким результативным отрезком был Клод Жиру – в сезоне-2017/18.

Всего в 36 матчах текущего сезона на счету Конекны 46 (24+22) баллов.