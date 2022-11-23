Конекны и Лоутон пропустят до 2 недель. У «Филадельфии» выбыли из-за травм уже 5 форвардов из топ-9
Форварды «Филадельфии» Трэвис Конекны и Скотт Лоутон пропустят до 2 недель из-за травм.
25-летний Конекны выбыл на срок от 10 до 14 дней из-за травмы верхней части тела. У него 19 (7+12) очков в 17 играх сезона.
28-летний Лоутон пропустит около 2 недель из-за травмы верхней части тела. У него 7 (3+4) очков в 18 играх.
Таким образом, у «Флайерс» нет в составе уже 5 форвардов из топ-9.
Ранее выбыли Шон Кутюрье (операция на спине в октябре, 3-4 месяца на восстановление) и Джеймс ван Римсдайк (операция на пальце в октябре, 6 недель), а Кэм Эткинсон еще не играл в этом сезоне из-за травмы верхней части тела.
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