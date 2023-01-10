Мостовой об отстранении хоккейной сборной России: «Мы не виноваты, что нас везде забанили. Нас вряд ли вернут, пока не наладится мир»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Александр Мостовой ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Александр Мостовой высказался об отстранении хоккейной сборной России.

– Вы в свое время говорили, что чемпионаты мира по хоккею нужно проводить раз в два года. Но сейчас, когда Россию отстранили от соревнований, мы понимаем, как сильно скучаем по таким турнирам. Может быть, все-таки раз в год?

– Придерживаюсь своего мнения. Мне кажется, что когда чемпионат мира по хоккею проходит раз в два года, то существует какая-то интрига. Вес золота сразу повышается. А в хоккей играет не так много команд, которые могут на него рассчитывать. От силы это шесть сборных: Канада и США, Россия и Чехия, Швеция и Финляндия. Седьмую назовете? Вот и я не смогу.

А когда чемпионат мира проходит каждый год, то бывает, что до стадии полуфиналов его и не смотришь. Ты ведь прекрасно понимаешь, кто выйдет в плей-офф, кто на что способен. А вот если раз в два года, то хоть как-то оживим интригу.

Ну, а то, что Россия сейчас не играет… Мы ведь не виноваты, что нас везде забанили.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что в мае Международная федерация хоккея может пересмотреть свое решение.

– Думаю, что нас вряд ли вернут, пока не наладится мир, – сказал бывший игрок футбольной сборной России.

4 комментария

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Даво Джагарян
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Александр настолько хорош, что одинаково плохо разбирается во всем
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Вадим Симонов
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Есть мнение Александра по другим вопросам?С хоккеем всё понятно,даже внятно и немного адекватно.
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Osik92
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Мостовой который футболлер а каким боком он к хоккею
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Костя Кот
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Мы не виноваты... надо ждать пока мир изменится....
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