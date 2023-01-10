Мостовой об отстранении хоккейной сборной России: «Мы не виноваты, что нас везде забанили. Нас вряд ли вернут, пока не наладится мир»

Александр Мостовой высказался об отстранении хоккейной сборной России.

– Вы в свое время говорили, что чемпионаты мира по хоккею нужно проводить раз в два года. Но сейчас, когда Россию отстранили от соревнований, мы понимаем, как сильно скучаем по таким турнирам. Может быть, все-таки раз в год?

– Придерживаюсь своего мнения. Мне кажется, что когда чемпионат мира по хоккею проходит раз в два года, то существует какая-то интрига. Вес золота сразу повышается. А в хоккей играет не так много команд, которые могут на него рассчитывать. От силы это шесть сборных: Канада и США, Россия и Чехия, Швеция и Финляндия. Седьмую назовете? Вот и я не смогу.

А когда чемпионат мира проходит каждый год, то бывает, что до стадии полуфиналов его и не смотришь. Ты ведь прекрасно понимаешь, кто выйдет в плей-офф, кто на что способен. А вот если раз в два года, то хоть как-то оживим интригу.

Ну, а то, что Россия сейчас не играет… Мы ведь не виноваты, что нас везде забанили.

– Президент ИИХФ Люк Тардиф сказал, что в мае Международная федерация хоккея может пересмотреть свое решение.

– Думаю, что нас вряд ли вернут, пока не наладится мир, – сказал бывший игрок футбольной сборной России.