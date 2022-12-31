Быков о 2022-м: «Не дали показать всю мощь нашего спорта на международной арене, восхититься талантами наших ребят!»

отметил сложный характер 2022 года.

«Очень сложный год. К сожалению, нашим спортсменам не дали возможность участвовать на международной арене и показать всю мощь нашего спорта, восхититься талантами наших ребят! Мы верим, придет время и радость от побед наших атлетов будет бальзамом поливать сердца россиян!

А так, конечно же запомнился этот год ЧМ по футболу и прекрасной победой аргентинцев! С удовольствием насладился футболом, хоть и из мира хоккея.

И как бы ни звучали банально эти слова, но хочу пожелать мира во всем мире!» – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.