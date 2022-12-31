Быков о 2022-м: «Не дали показать всю мощь нашего спорта на международной арене, восхититься талантами наших ребят!»

Теги Сборная России по хоккею молодежная сборная России сборная России U18 Вячеслав Быков Сборная Аргентины по футболу сборная России жен ЧМ-2022 Политика Хоккей

Вячеслав Быков отметил сложный характер 2022 года.

«Очень сложный год. К сожалению, нашим спортсменам не дали возможность участвовать на международной арене и показать всю мощь нашего спорта, восхититься талантами наших ребят! Мы верим, придет время и радость от побед наших атлетов будет бальзамом поливать сердца россиян!

А так, конечно же запомнился этот год ЧМ по футболу и прекрасной победой аргентинцев! С удовольствием насладился футболом, хоть и из мира хоккея.

И как бы ни звучали банально эти слова, но хочу пожелать мира во всем мире!» – сказал бывший главный тренер сборной России по хоккею.

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15 комментариев

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Stucker
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Ответ Crenk
Потому что Путин сильная личность
Оставлять без света детей на новый год - это сильно.
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GMF
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Спасибо, уже не надо.
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Der neue
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Сказал Слава из Швейцарии.😂
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Crenk
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Ответ Стэн Смит
Интересно, кто же не дал...
Томас Бах !!
Хотя постойте - Ьвайден !
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Crenk
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Ответ Лев Попов
Просто так не пустили никуда, да? Без всякой причины?
Потому что Путин сильная личность
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Лев Попов
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Просто так не пустили никуда, да? Без всякой причины?
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Варлампий Варлампий
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Почему не дали то, дядь? И за "лозунг мир во всем мире" на улице принимали на раз-два.
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Вечно в бане
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Ответ Стэн Смит
Интересно, кто же не дал...
Очевидно же, что англосаксы, русофобы, сатанисты, рабовладельцы и родители с номерами.
А сами мы не при чем.
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Олег Мохов
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вся мощь ушла на захват авдеевки
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Matador
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Если б не это то мы бы чемпионами мира стали по всем видам спорта
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Pikachu Pikachu
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Когда с семьей вернешься, патриот?
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Igor
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Вон как... ,,Не дали показать...,,.
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держите меня пятеро)))))
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Denis0017
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Неужели разорвать всех в мире прям такая важная цель? Всем мира и взаимопонимания в новом году!!!
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Стэн Смит
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Интересно, кто же не дал...
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