Вячеслав Козлов об отсутствии Подъяпольского: «Он подхватил какой-то вирус. Не собираемся его ни обменивать, ни продавать»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Торпедо» (4:0) высказался о том, почему не играет голкипер Владислав Подъяпольский.
– Перед матчем вы говорили, что Владислав Подъяпольский отсутствует сегодня по болезни. После встречи эта версия не поменялась?
– Нет. Сначала мы ему дали отдых, а потом он заболел. Он сыграл 12 матчей из последних 13. Поэтому мы дали ему отдохнуть, потом начали тренировать, но сейчас он подхватил какой-то вирус. Это не связано. Мы не собираемся его ни обменивать, ни продавать.
– То есть он вернется в состав, когда выздоровеет?
– Конечно.
– При этом сегодня вы сказали, что Максим Моторыгин играет лучше, когда Владислава нет.
– Наверное, это так. Максим не нервничает так, как когда Подъяпольский сидит вторым. Это такое предположение.
– И как будете делить нагрузку на выезде?
– А я не думаю, что Владислав успеет выздороветь к выезду, – сказал Козлов.