Вячеслав Козлов о «Динамо»: «Выиграть 2 матча подряд, не пропустив ни одной шайбы, это достойно. «Локомотив» и «Торпедо» – наши принципиальные соперники, а нам нужно подниматься в таблице»

Вячеслав Козлов высказался о победе «Динамо» в матче с «Торпедо».

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов прокомментировал победу в матче с «Торпедо » (4:0).

– Забили два гола в большинстве и потом все время нагнетали и нагнетали. Наверное, во втором периоде в последние пять минут соперник нас закрыл. Но мы правильно отоборонялись и не дали «Торпедо» много шансов.

Нас с победой, ребята молодцы. Огромное спасибо болельщикам за поддержку на протяжении всей игры. Очень хорошая атмосфера на стадионе.

– Какой была ваша установка на третий период? Потому что счет 4:0 логичным образом расслабляет команду, тогда как соперник продолжает бороться, и в хоккее бывали разные прецеденты.

– Мы сказали ребятам, чтобы не пропускали контратак, потому что «Торпедо» очень много голов с них забивает. Когда они давят соперника, отбирают шайбу и сразу атакуют с ходу. Поэтому нам надо было встречать их, а не догонять. Ребята это выполнили. Также просили сыграть очень аккуратно, за нашего вратаря, чтобы он сыграл еще один матч на ноль.

– Согласны с тем, что «Динамо» в ходе этой пятиматчевой домашней серии шло по нарастающей и сегодня получился лучший матч под вашим руководством?

– Вы знаете, выиграть две подряд игры, не пропустив ни одной шайбы, это достойно. Мы встречались с «Локомотивом » и «Торпедо». Это наши принципиальные соперники, а нам нужно подниматься в турнирной таблице.

Выполнили установку, выиграли матчи. Сейчас нужно готовиться к выездной серии. Мы идем от игры к игре, – сказал Козлов.