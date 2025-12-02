Алалыкин о 7-м месте «Салавата»: «Не сказал бы, что мы влетели в плей-офф, еще половина чемпионата впереди. Будем дальше работать, укрепляться там»

Алалыкин о «Салавате»: еще половина чемпионата впереди, будем дальше работать.

Нападающий «Салавата Юлаева » Данил Алалыкин подвел итоги матча против ЦСКА (3:2 Б)

«Салават» занимает 7-е место в таблице Востока с 29 очками в 31 игре.

– Упустили нить игры в третьем периоде, но сумели довести встречу до победы. Приятно побеждать, но на данный момент наше турнирное положение такое, что все может поменяться. Надо продолжать работать в каждой игре.

– Вернулись в зону плей-офф. Можно сказать, камень с плеч упал? Были башкирские танцы в раздевалке?

– Танцев не было, но приятно победить. Не сказал бы, что мы влетели в плей-офф, еще половина чемпионата впереди, так что будем дальше работать, укрепляться там и быть выше.

– Насколько ЦСКА был похож на «Локомотив» Никитина?

– У армейцев габаритная команда, у нас ребята средних габаритов. Было тяжело, но мы старались выигрывать единоборства и проявлять свой характер, – сказал Алалыкин.