  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Никитин об отсутствии Спронга: «Тренерское решение, играли те, кто на команду играет. Смотрите на турнирную таблицу, статистика личная со статистикой командной не совпадает»
Никитин об отсутствии Спронга: «Тренерское решение, играли те, кто на команду играет. Смотрите на турнирную таблицу, статистика личная со статистикой командной не совпадает»

Игорь Никитин высказался об игре Дэниэла Спронга.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча против «Салавата» (2:3 Б) высказался о пользе от нападающего Дэниэла Спронга.

В 29 играх форвард набрал 31 (12+19) балл. Нападающий пропустил матч против «Салавата».

На данный момент ЦСКА идет 8-м на Западе с 32 баллами после 32 игр.

– Второй матч пропускает Нестеров, Спронг – первый. Поясните почему.

– Никите шайба попала в лицо, он сегодня начал тренироваться уже.

Сегодня играли те, кто на команду играет, по Спронгу тренерское решение.

– Спронг по статистике лидер вашей команды, и на площадке заметны его ярко выраженные плюсы, но сегодня вы сказали, нужен был командный хоккей, командный игрок. В чем противоречие в его игре?

– Смотрите на турнирную таблицу, и статистика личная со статистикой командной не совпадает. Вот когда командная статистика подкреплена личной статистикой или личная статистика помогает команде побеждать, тогда это статистика эффективная, а вы говорите все про эффектные вещи. Это две большие разницы, – сказал Никитин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт ЦСКА
