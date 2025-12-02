Фут подписал контракт с «Чикаго Вулвс». Защитник был признан невиновным по делу о сексуальном насилии
Защитник Кэл Фут перешел в «Чикаго Вулвс».
Защитник Кэл Фут стал игроком «Чикаго Вулвс».
Фарм-клуб «Каролины» объявил о подписании контракта с 26-летним хоккеистом.
В сезоне-2024/25 защитник выступал за «Липтовски-Микулаш». В 38 матчах он набрал 30 (3+27) баллов при полезности -8.
Напомним, суд в Канаде ранее признал Кэла Фута, а также Майкла Маклауда, Диллона Дюбе, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть » Чикаго Вулвс»
