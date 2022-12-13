Герсонский о Плющеве и его критике хоккея «Авангарда»: «Не представляю, специалистом какого уровня нужно быть, чтобы знать подноготную всех клубов и делать выводы»

высказался о критике «Авангарда» со стороны .

Главный тренер клуба ранее передал привет заслуженному тренеру России после победы над ЦСКА (3:2). Плющев назвал эту реакцию «не совсем адекватной».

«Не представляю, специалистом какого высокого уровня нужно быть, чтобы знать подноготную всех клубов и делать выводы из этого.

Но это сугубо мое мнение, и оно, конечно, может быть ошибочным. Ведь чтобы анализировать игру команды, надо иметь достаточно много информации, например, как здоровье игроков, каково их функциональное состояние.

Если эти компоненты оставляют желать лучшего – не обязательно играть в активный хоккей, тренер может построить игру от того, в каком состоянии команда. Но это же не будет говорить о том, что он делает так все время – это конкретный день и конкретный способ достижения результата. При этом нет никаких гарантий того, что победа придет.

Вот и в случае с Кравецем, я предполагаю, что он пляшет и от своей команды, и от соперника, каждый раз выбирая новую тактику», – сказал бывший тренер омского клуба.