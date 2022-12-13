«Вегас» поместил Айкела в список травмированных. Форвард пропустил 3 из 4 последних игр

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«Вегас» поместил Джека Айкела в список травмированных.

Форвард пропустил 3 из 4 последних матчей команды из-за травмы нижней части тела. 

26-летний Айкел является лучшим бомбардиром «Голден Найтс» в текущем сезоне с 29 (13+16) очками в 27 играх при полезности «+17». 

Кроме того, защитник Зак Уайтклауд помещен в список травмированных на долгий срок. У него травма нижней части тела, он пропустит как минимум 10 матчей.

Ранее у клуба выбыли два других защитника – Ши Теодор (травма нижней части тела) и Алекс Пьетранжело (покинул расположение команды по личным причинам – из-за болезни одного из членов семьи). 

Клуб уже объявил, что вызвал из АХЛ защитников Кэидана Корчака и Брэйдена Пачала, а также форварда Йонаса Рендбьерга.

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