Сушинский о возвращении Билялетдинова в штаб «Ак Барса»: «Команда поборется за Кубок Гагарина в этом сезоне»

Максим Сушинский высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барса».

«У Билялетдинова огромнейший опыт за спиной. Он уже неоднократно становился чемпионом с «Ак Барсом». У него есть все шансы, чтобы повторить свой успех и в этот раз. Состав-то у них хороший – отличная молодежь и ветераны. Дело в организации и дисциплине.

Важно, чтобы в команде никто не перетягивал одеяло на себя. Если выстроить все это, то дела сразу наладятся. После возвращения Билялетдинова в тренерский штаб «Ак Барс» поборется за Кубок Гагарина в этом сезоне», – сказал бывший форвард сборной России.