Умер Берье Сальминг – член Зала славы и экс-защитник «Торонто». Ему был 71 год
Умер член Зала хоккейной славы Берье Сальминг.
Бывший защитник «Торонто» скончался в возрасте 71 года.
В ноябре «Мэйпл Лифс» провели церемонию в честь Сальминга перед матчем с «Ванкувером» (3:2). Берье принял участие в символическом вбрасывании перед игрой.
У Сальминга был диагностирован боковой амиотрофический склероз.
Сальминг играл за «Торонто» с 1973 по 1989 год. В его активе также один сезон в составе «Детройта» (1989/90). Всего он набрал 787 (150+637) очков в 1 148 матчах НХЛ.
В 1996 году стал первым шведом, вошедшим в Зал хоккейной славы.
Он является рекордсменом среди защитников «Лифс» по голам (148), передачам (620) и очкам (768).
Умер Берье Сальминг. Он прорубил шведам окно в НХЛ и получил там шрам на все лицо – наступили коньком на голову
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