«Торонто» провел церемонию в честь Сальминга перед матчем с «Ванкувером». Киф собрал стартовую пятерку из шведов

провел церемонию в честь Берье Сальминга перед матчем с .

Минувшим летом 71-летний член Зала хоккейной славы сообщил, что у него диагностирован боковой амиотрофический склероз.

На видеокубе был показан специальный ролик в честь многолетнего защитника «Лифс». Сальминг принял участие в символическом вбрасывании перед игрой.

Главный тренер «Лифс» Шелдон Киф выпустил на стартовое вбрасывание шведскую пятерку в его честь.

На лед вышли защитники Расмус Сандин и Тимоти Лильегрен, нападающие , Пьерр Энгвалл и . Ворота тоже защищал швед – Эрик Кельгрен.

«Я просто подумал, что имеет смысл воздать ему должное таким образом. Когда видишь такую реакцию болельщиков и игроков, то чувствуешь себя частью большой семьи, для которой важно это наследие. Становится понятно, какое влияние игроки могут оказать на наш город», – сказал Киф.

«Торонто» сегодня добился победы над «Кэнакс» (3:2), хотя уступал по ходу матча со счетом 0:2.

Сальминг играл за «Торонто» с 1973 по 1989 год. В его активе также один сезон в составе «Детройта» (1989/90). Всего он набрал 787 (150+637) очков в 1 148 матчах .

В 1996 году стал первым шведом, вошедшим в Зал хоккейной славы.

Он является рекордсменом среди защитников «Лифс» по голам (148), передачам (620) и очкам (768).

Боковой амиотрофический склероз (БАС) – прогрессирующее, неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение как верхних, так и нижних двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.