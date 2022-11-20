Марнер – 2-й игрок в истории «Торонто» с 2 результативными сериями из 12+ матчей

– 2-й игрок в истории с 2 результативными сериями из 12+ матчей.

Форвард «Лифс» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Баффало» (5:2).

Его текущая результативная серия достигла 12 матчей. Канадец повторил свой личный рекорд, установленный в марте и апреле этого года.

Всего в истории клуба было 14 результативных серий из 12+ матчей.

Рекорд делят Дэррил Ситтлер (18 матчей в сезоне-1977/78) и Эдди Ольчик (18 матчей в сезоне-1988/89). При этом только Марнер и Лорн Карр (14 матчей в сезоне-1942/43 и 13 – 1943/44) выдавали по 2 такие серии.