Павел Зубов: «Лада» была основополагающим клубом КХЛ, вырастила столько игроков и добивалась хороших результатов. Одним росчерком пера выкинули команду из лиги»

высказался о желании «Лады» вернуться в .

Напомним, что тольяттинский клуб подал заявку на возвращение в лигу.

– Что скажете по поводу намерения «Лады» вернуться в КХЛ?

– Пока неизвестно, какие условия будут по принятию клуба в КХЛ. В отношении «Лады» я так понимаю, все серьезно. Также я слышал, что и желает вернуться.

«Лада» уже точно идет, и думаю, все пройдет относительно хорошо. Считаю, «Лада» была основополагающим клубом КХЛ и непонятное стечение обстоятельств привело к тому, что клуб просто вылетел из лиги.

Мне как тольяттинскому в кошмарном сне это не могло присниться. Мой родной клуб вылетел из КХЛ.

Клуб, который вырастил столько игроков и на протяжении многих лет добивался хороших результатов. И так в одночасье одним росчерком пера выкинули команду из лиги.

– Но «Лада» была исключена на основании рейтинга лиги.

– Там много было вещей спорных, если честно. Все клубы шли вместе: и «Югра», и «Кузня», и «Лада».

Наверное, надо было эти клубы разводить по одному и голосовать по каждому отдельно. А получается, что голосовали, как говорится, оптом. Поэтому вылетели в итоге все. Кто-то раньше, кто-то позже.

– Тольятти как-то поменялся за эти годы в плане интереса к хоккею?

– Город никак не изменился после ухода из КХЛ. Там полные трибуны на матчах ВХЛ, всё нормально.

В том-то и дело, что такой город взяли и отключили от КХЛ. И если бы «Лада» шла не в пакете с «Югрой», а по отдельности, то бы осталась в Лиге. А «Кузню» отцепили годом ранее, – сказал Зубов.