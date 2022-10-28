Кравец о поражении 0:1: «Авангард» был сильнее «Адмирала» по всем показателям: работе, игре в зоне, броскам. Проблема с реализацией»

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Михаил Кравец считает, что «Авангард» сыграл сильнее «Адмирала», несмотря на поражение.

«Ястребы» проиграли со счетом 0:1 в овертайме.

– Очень обидное поражение. Наша команда играла сильнее «Адмирала» по всем показателям: по всей работе, по игре в зоне, по броскам.

К сожалению, проблема была с реализацией. Здесь вратарь (Никита Серебряков) очень прилично отыграл у «Адмирала». К ребятам нет претензий, все горели, все хотели.

Но по броскам 45:14 – это очень большая разница. Хорошо, что в домашней серии взяли пять из шести очков. Надо продолжать в том же духе на выезде.

– Корректировали ли в ходе матча игру против Серебрякова?

– Рекомендации по вратарю соперника даются сразу перед встречей. Мы просили идти на добивание, закрывать вратаря. Но все это было.

– Леонид Тамбиев отметил прогресс «Авангарда».

– Я считаю, что и в том матче 15 октября мы достаточно хорошо играли, забили три гола, там были допущены ошибки в средней зоне, при построении.

Но в целом да, я думаю, что ребята начинают больше понимать, что мы от них требуем, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда».

«Адмирал» обыграл «Авангард» на выезде второй раз подряд. Серебряков сыграл на ноль, отразив все 45 бросков

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