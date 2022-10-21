Эрик Стаал подпишет контракт с «Флоридой» на год и 750 тысяч долларов

Нападающий Эрик Стаал подпишет полноценный контракт с «Флоридой».

Как сообщает ESPN, срок соглашения будет рассчитан на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.

Напомним, 37-летний нападающий заключил пробный контракт с «Пантерс» 14 июля.

В прошлом сезоне он не играл в , но принял участие в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады. Форвард также выступал за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ – «Айову Уайлд».

Ранее подписала контракт с его братом .

Как сообщает журналистка Эмили Каплан, Эрик Стаал может дебютировать в составе клуба в игре с «Айлендерс» 24 октября.