Эрик Стаал подпишет контракт с «Флоридой» на год и 750 тысяч долларов
Нападающий Эрик Стаал подпишет полноценный контракт с «Флоридой».
Как сообщает ESPN, срок соглашения будет рассчитан на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.
Напомним, 37-летний нападающий заключил пробный контракт с «Пантерс» 14 июля.
В прошлом сезоне он не играл в НХЛ, но принял участие в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады. Форвард также выступал за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ – «Айову Уайлд».
Ранее «Флорида» подписала контракт с его братом Марком Стаалом.
Как сообщает журналистка Эмили Каплан, Эрик Стаал может дебютировать в составе клуба в игре с «Айлендерс» 24 октября.
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