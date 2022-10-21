Эрик Стаал подпишет контракт с «Флоридой» на год и 750 тысяч долларов

Теги возможные переходы Флорида Эрик Стаал НХЛ АХЛ Марк Стаал Айова Уайлд Хоккей

Нападающий Эрик Стаал подпишет полноценный контракт с «Флоридой».

Как сообщает ESPN, срок соглашения будет рассчитан на один год. Зарплата составит 750 тысяч долларов.

Напомним, 37-летний нападающий заключил пробный контракт с «Пантерс» 14 июля.

В прошлом сезоне он не играл в НХЛ, но принял участие в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады. Форвард также выступал за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ – «Айову Уайлд».

Ранее «Флорида» подписала контракт с его братом Марком Стаалом

Как сообщает журналистка Эмили Каплан, Эрик Стаал может дебютировать в составе клуба в игре с «Айлендерс» 24 октября.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные