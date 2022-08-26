Эрик Стаал о шансе попасть во «Флориду»: «Играть в НХЛ вместе с братом и в команде, стремящейся к Кубку Стэнли, – это исполнение мечты»

рад возможности сыграть за «Флориду» в следующем сезоне.

37-летний нападающий заключил пробный контракт с «Пантерс». В прошлом сезоне он не играл в , но принял участие в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады.

«Флорида» также подписала контракт с защитником Марком Стаалом. Братья ранее уже пересекались в «Рейнджерс» в сезоне-2015/16.

«Отличная команда, много классных игроков. Я просто ищу возможность вернуться в лигу, стать частью пазла.

Мне нравится «Флорида». Они внесли некоторые изменения в межсезонье, хотят двигаться вперед и выиграть .

Это их цель, а я очень рад, что у меня есть возможность поехать в лагерь и попытаться попасть в команду.

То, что подписала Марка, было важной причиной. Играть в НХЛ вместе с братом и в команде, стремящейся к Кубку Стэнли, – это просто исполнение мечты.

Я собираюсь подготовиться к лагерю наилучшим образом. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Стаал.