Эрик Стаал о шансе попасть во «Флориду»: «Играть в НХЛ вместе с братом и в команде, стремящейся к Кубку Стэнли, – это исполнение мечты»

Эрик Стаал рад возможности сыграть за «Флориду» в следующем сезоне.
37-летний нападающий заключил пробный контракт с «Пантерс». В прошлом сезоне он не играл в НХЛ, но принял участие в Олимпиаде-2022 в составе сборной Канады.
«Флорида» также подписала контракт с защитником Марком Стаалом. Братья ранее уже пересекались в «Рейнджерс» в сезоне-2015/16.
«Отличная команда, много классных игроков. Я просто ищу возможность вернуться в лигу, стать частью пазла.
Мне нравится «Флорида». Они внесли некоторые изменения в межсезонье, хотят двигаться вперед и выиграть Кубок Стэнли.
Это их цель, а я очень рад, что у меня есть возможность поехать в лагерь и попытаться попасть в команду.
То, что «Флорида» подписала Марка, было важной причиной. Играть в НХЛ вместе с братом и в команде, стремящейся к Кубку Стэнли, – это просто исполнение мечты.
Я собираюсь подготовиться к лагерю наилучшим образом. Посмотрим, что из этого получится», – сказал Стаал.