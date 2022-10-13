Владелец «Вашингтона»: «Гретцки собирается ездить с нами. Он говорит: «Овечкин меня обойдет. Хочу быть с командой, когда это произойдет»
Уэйн Гретцки хочет ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть, как Александр Овечкин побьет рекорд.
Об этом сообщил владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.
По словам Леонсиса, Гретцки намерен ездить на игры с «Вашингтоном», когда Овечкин будет близок к тому, чтобы побить рекорд.
«Уэйн Гретцки постоянно звонит мне и говорит: «Алекс меня обойдет. Я хочу быть с командой, когда это произойдет».
Он собирается путешествовать с командой и Алексом», – сказал Леонсис.
Капитан «Вашингтона» имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).
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