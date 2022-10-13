Владелец «Вашингтона»: «Гретцки собирается ездить с нами. Он говорит: «Овечкин меня обойдет. Хочу быть с командой, когда это произойдет»

Уэйн Гретцки хочет ездить с «Вашингтоном», чтобы увидеть, как побьет рекорд.

Об этом сообщил владелец «Кэпиталс» .

По словам Леонсиса, Гретцки намерен ездить на игры с «Вашингтоном», когда Овечкин будет близок к тому, чтобы побить рекорд.

« постоянно звонит мне и говорит: «Алекс меня обойдет. Я хочу быть с командой, когда это произойдет».

Он собирается путешествовать с командой и Алексом», – сказал Леонсис.

Капитан имеет на счету 780 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах и является третьим снайпером в истории лиги. Впереди идут только Гретцки (894) и Горди Хоу (801).