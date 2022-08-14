Бадюков об Алтыбармакяне: «Андрей пытался попасть в НХЛ, но там очень жесткая конкуренция. Это наша цель, чтобы и в нашем хоккее такая была»

позитивно оценил возвращение в «Сочи».

– Отдельно давайте скажем про Андрея Алтыбармакяна, все–таки его возвращение стало одним из больших событий для «Сочи». Как он сыграл на турнире?

– Не просто так человек в прошлом сезоне набрал в 31 очко. Это очень хороший показатель. Да, Андрей пытался попасть в , но там очень жесткая конкуренция.

Это наша общая цель, чтобы и в нашем хоккее была такая конкуренция, будет только польза для всех. Андрей – эмоциональный парень, его любят болельщики, он старается играть для болельщиков.

Видно, как он бьется за команду, как откликается на льду, на скамейке и в раздевалке. Иногда эмоции его перехлестывают, тут надо правильно направлять его энергию, «горячий парень», одним словом, – сказал заместитель генерального директора по хоккейным операциям.