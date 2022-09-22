Агент Сошникова: «Выбрали «Айлендерс», потому что Никита прекрасно работал с Ламорелло в «Торонто»

Теги Айлендерс Флорида Лу Ламорелло НХЛ Никита Сошников Матч ТВ Кертис Габриэль Дэн Мильштейн Хоккей

Агент нападающего Никиты Сошникова прокомментировал подписание контракта с «Айлендерс».

– Никита Сошников хотел вернуться обратно в Северную Америку, и такая у нас с ним была задача. 

Мы проработали рынок, и в конечном результате выбор пал на «Нью‑Йорк Айлендерс». Потому что Никита прекрасно работал с Лу Ламорелло в «Торонто Мэйпл Лифс». И теперь Ламорелло как генменеджер «Айлендерс», который прекрасно знает игрока, подписал контракт с Сошниковым.

Договор носит односторонний характер. Никита присоединится к команде в Нью‑Йорке уже завтра.

– Сейчас непростое время в НХЛ – ветераны массово завершают контракты, даже хоккеисты среднего возраста не могут получить вариант в Северной Америке. Сколько подвисло ваших игроков?

– Все мои клиенты подписали новые контракты. Единственный – канадский тафгай Кертис Габриэль, которому было предложение от «Флориды Пантерс». Но он позавчера решил завершить свою карьеру в возрасте 29 лет, – сказал Дэн Мильштейн.

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