Агент Сошникова: «Выбрали «Айлендерс», потому что Никита прекрасно работал с Ламорелло в «Торонто»

Агент нападающего Никиты Сошникова прокомментировал подписание контракта с «Айлендерс».

– хотел вернуться обратно в Северную Америку, и такая у нас с ним была задача.

Мы проработали рынок, и в конечном результате выбор пал на «Нью‑Йорк Айлендерс». Потому что Никита прекрасно работал с Лу Ламорелло в «Торонто Мэйпл Лифс». И теперь Ламорелло как генменеджер «Айлендерс», который прекрасно знает игрока, подписал контракт с Сошниковым.

Договор носит односторонний характер. Никита присоединится к команде в Нью‑Йорке уже завтра.

– Сейчас непростое время в – ветераны массово завершают контракты, даже хоккеисты среднего возраста не могут получить вариант в Северной Америке. Сколько подвисло ваших игроков?

– Все мои клиенты подписали новые контракты. Единственный – канадский тафгай Кертис Габриэль, которому было предложение от «Флориды Пантерс». Но он позавчера решил завершить свою карьеру в возрасте 29 лет, – сказал .