Агент Сошникова: «Никита ждет предложение из НХЛ. До конца месяца вопрос по клубу прояснится»

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Новый клуб Никиты Сошникова может стать известен в конце августа.

Об этом сообщил Александр Черных, который представляет интересы российского нападающего.

Никита Сошников ждет предложение из НХЛ.

– Есть у него какой-то дедлайн по предложениям из-за океана?

– Дедлайн не обсуждали. Думаю, до конца месяца вопрос по клубу прояснится, – сказал Черных.

Ранее сообщалось, что «Айледнерс» проявляют интерес к 28-летнему форварду.

В прошедшем сезоне КХЛ форвард выступал сначала за ЦСКА, потом за «Авангард». За «ястребов» Сошников провел 22 матча в чемпионате и набрал 15 (4+11) очков.

С 2015 по 2019 год Сошников сыграл в общей сложности 87 игр в НХЛ за «Торонто» и «Сент-Луис». На его счету в лиге 16 (8+8) баллов за результативность.

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