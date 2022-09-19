Ежов о незасчитанном голе «Амура»: «Начал вспоминать: есть ли у меня бонус за сухую победу в контракте? Подумал, посчитал»

высказался после матча против (2:0).

– Меньшинство было ключевым. Часто не давали сопернику даже в зону зайти. Молодцы, вытерпели, победили всей командой.

– У вас 150 побед в . Знали об этом перед матчем?

– Нет, не знал. У меня гораздо больше, чем 150 побед. Статистика просто неправильно считается. Победы в буллитах тоже надо считать. Время, конечно, быстро пролетело. Спасибо за поздравления.

– Что думали о том, когда «Амур» забросил шайбу в ваши ворота на последних секундах, но судьи ее отменили?

– Я не думал об игре на ноль. Просто шайба зашла в ворота после свистка. Начал вспоминать: есть ли у меня бонус за сухую победу в контракте? Вот подумал, посчитал. Наделся, что гол не засчитают.

Всем важна была победа. Все бились, много сил отдали. У нас много незаслуженных поражений, но это хоккей. Важно было сегодня выиграть.

– Во всех победных матчах «Салавата Юлаева» играете только вы. На правах старшего товарища подбадриваете , который еще пока ни разу не выиграл?

– Сезон длинный, нельзя никому голову опускать. Я мог бы в такой ситуации оказаться. У Андрея были намного сложнее игры, чем у меня. У меня такой менталитет, что выигрываем вместе и проигрываем тоже. Видимся на каждой тренировке, много разговариваем, поддерживаем друг друга. Вместе одинаково радуемся победам, – сказал вратарь .

Вратарь «Салавата» Ежов сделал 1-й шатаут в сезоне, отразив 19 бросков в матче с «Амуром»