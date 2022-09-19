Епанчинцев о 0:2 от «Салавата»: «Начало матча решило результат. Такое бывает. Проспали»

высказался после матча против (0:2).

«Наверное, начало матча решило результат. Такое бывает. Проспали.

В середине второго периода была более-менее игра, за которую можно было зацепиться и забить гол. Нам пока очень сложно это дается. Ребята сами все прекрасно понимают.

Болельщик гонит нас и хорошо болеет! Мы работаем над этим моментом – это большой груз ответственности на игроков. Очень сильно хотят забить.

В домашней серии у нас остался один матч. Сделаем правильные выводы. Поговорили сегодня в раздевалке. Ребята все прекрасно поняли. Все вместе, единым кулаком, за счет характера мы сможем преодолеть эти моменты.

Надеюсь, в следующей игре наша команда покажет достойный результат и закончит домашнюю серию на положительной ноте», – сказал главный тренер .