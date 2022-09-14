Ларсен о том, будут ли Годро и Лайне в одном звене: «Не собираюсь изобретать велосипед. В какой-то момент они будут играть вместе»

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Брэд Ларсен высказался о том, будет ли Джонни Годро играть в звене с Патриком Лайне.

– Вы уже решили, что Годро и Лайне будут играть в одном звене?

– Послушайте, это не ракетостроение. Это отличный снайпер и отличный распасовщик. Что касается Годро, он делает это быстро. Это особое качество.

Казалось бы, имеет смысл поставить их вместе. Я не собираюсь изобретать велосипед. В какой-то момент они будут играть вместе. Сразу ли? Не могу сказать, но я собираюсь посмотреть на них, и, надеюсь, это сработает, и мы оставим их вместе навсегда, и это будет одна из тех замечательных историй. Но кто знает? Время покажет, – сказал главный тренер «Коламбуса».

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