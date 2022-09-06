Вудкрофт о 6:3 с «Авангардом»: «Минское «Динамо» большую часть матча играло как надо. У Соколова очень мягкие руки, он может еще прибавлять»

прокомментировал победу над со счетом 6:3.

– Команда проделала отличную работу. Знали, что «Авангард» будет злым после [поражения в первой игре]. Важно было сыграть правильно. У нас была видна заряженность, желание победить.

Большую часть играли так, как и надо, контролировали ход матча. Да, были моменты, когда потеряли концентрацию во втором периоде.

Но в целом играли стабильно. На третий период надо было выйти и действовать хладнокровно.

Все играли самоотверженно, блокировали броски, принимали правильные решения, преуспевали в других элементах. Отличная командная победа. Снимаю шляпу перед игроками.

Спросил команду в раздевалке: какой урок мы вынесли из этой игры? И несколько человек сказали: если мы играем по нашей схеме, то можем обыграть кого угодно и где угодно. Это именно так!

– Ассистентский хет-трик Душака показывает то, что он хорошо адаптировался в команде и отлично понимает систему игры?

– Душак – защитник атакующего плана, главный козырь которого – игра в большинстве. И при игре «5 на 5» он здорово себя проявляет: хорошо видит площадку и может отдать классный первый пас.

Лучшая защита – это нападение, поэтому, когда мы играем в атаке, Джо приносит самую большую пользу команде и проявляет все свои лучшие качества.

Он очень умный хоккеист, думаю, когда он только приезжал сюда, уже понимал стиль нашей игры и наши требования. Вряд ли период адаптации как-то тревожил Душака. В будущем он сможет показывать себя только лучше.

– забил победную шайбу в ворота своей бывшей команды. Говорили ли вы с ним специально перед игрой и как вы можете оценить его игру?

– Само собой разумеется, когда играешь против своей бывшей команды, есть дополнительное желание показать себя. Дима – боевой парень, который никогда не сдается.

Мы знаем, насколько он опасен перед воротами, что не раз видели уже и в прошлой встрече – удивлял соперника своим броском. У него очень мягкие руки, которые позволяют так хладнокровно играть перед вратарем оппонента.

Сегодня могли обратить внимание, когда он принял шайбу, дождался момента, когда будет открыт угол, после чего забросил туда.

У Димы хороший старт в «Динамо». И он может, конечно, еще прибавить. Мы довольны им, – сказал главный тренер минского .