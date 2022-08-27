Буцаев о 5:6 от «Куньлуня»: «Допускаем очень много неоправданных ошибок. Нам нужно извлечь урок»

считает, что «Витязь» допускает очень много неоправданных ошибок.

Клуб проиграл «Куньлуню» (5:6) на Кубке мэра Москвы.

«Следовало ожидать, что с командой, в составе которой имеются североамериканские игроки, нужно быть готовыми к матчу с первых минут.

Мы обсуждали с ребятами, что в первые 7-10 минут соперник будет активен. Видимо, ребята испугались или не совсем поняли. Получилось вытащить игру. Когда вели в счете, нужно было быть хладнокровнее.

Шесть шайб за матч это много. Будем разбираться. Не могу сказать, что это прямая вина вратаря. В команде должна быть игровая дисциплина на протяжении всего матча. Мы допускаем очень много неоправданных ошибок, в простых ситуациях совершаем неправильные решения. Нам нужно извлечь урок», – сказал главный тренер .