Гретцки позвонил Райту во время драфта, когда «Монреаль» не выбрал канадца под первым номером

поддержал по ходу драфта НХЛ-2022.

Лучший снайпер в истории НХЛ позвонил Райту, когда 18-летнего нападающего, являвшегося фаворитом во многих рейтингах, не выбрал под первым номером.

«Судя по всему, Гретцки попросил у кого-то номер Шейна. Пока Райт ждал, что его задрафтуют, Гретцки позвонил ему и сказал несколько слов поддержки.

Кто бы не хотел получить этот телефонный звонок в такой момент? Это отличная история. Мне она нравится», – рассказал инсайдер Эллиотт Фридман.

В итоге Райт был выбран «Сиэтлом» под общим четвертым номером.

«Монреаль», «Нью-Джерси» и «Аризона», имевшие 1-й, 2-й и 3-й выборы, взяли Юрая Слафковски, Шимона Немеца и Логана Кули соответственно.