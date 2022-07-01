НХЛ об ЛГБТ: «Спорт – это сообщество, в котором все могут объединиться и работать как команда»

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НХЛ опубликовала пост в поддержку ЛГБТ-сообщества.

30 июня завершился «Месяц гордости ЛГБТ». В июне во многих странах проходят фестивали, митинги и другие мероприятия, которые привлекают внимание к проблемам ЛГБТ-сообществ.

«Спорт – это сообщество, в котором все могут объединиться, работать как команда и укреплять единство.

Открытие пространства для сообщества ЛГБТК+ позволяет представить и принять все слои общества такими, какие они есть», – говорится в сообщении. 

«Филадельфия» получила наибольший процент негативных реакций на посты о «Месяце гордости ЛГБТ», «Колорадо» – наименьший

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