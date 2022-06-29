CHL. Фаворит драфта НХЛ-2022 Райт стал проспектом года, Прокоп получил приз за участие в жизни общества (он сделал каминг-аут)

Шейн Райт стал проспектом года в CHL, Люк Прокоп получил приз за участие в жизни общества.

Канадская хоккейная лига назвала обладателей индивидуальных призов.

Игроком года был признан Логан Станковен («Кэмлупс», WHL), лучшим бомбардиром – Уайтт Джонстон («Виндзор», OHL).

Лучший вратарь: Дилан Гаранд («Кэмлупс», WHL). Номинанты: Бретт Брошу («Лондон», OHL) и Самуэль Ришар («Руин-Норанда», QMJHL).

20-летний Гаранд был задрафтован «Рейнджерс» в 2020 году под общим 103-м номером. В 45 матчах регулярного чемпионата одержал 34 победы при 92,1% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,16.

Лучший защитник: Нэтан Стэйос («Гамильтон», OHL). Номинанты: Олен Зеллвегер («Эверетт», WHL) и Лукас Кормье («Шарлоттаун», QMJHL).

21-летний сын бывшего игрока НХЛ Стива Стэйоса набрал 66 (15+51) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при полезности «+40». Клубами НХЛ не драфтовался.

Проспект года: Шейн Райт («Кингстон», OHL). Номинанты: Мэттью Савуа («Виннипег», WHL) и Нэтан Гоше («Квебек», QMJHL).

18-летний Райт – главный фаворит драфта НХЛ-2022, который пройдет в Монреале 7-8 июля.

Новичок года: Брэйден Ягер («Мус Джо», WHL). Номинированы: Кэм Аллен («Гелф», OHL) и Якуб Брабенец («Шарлоттаун», QMJHL).

17-летний игрок набрал 59 (34+25) очков в 64 матчах регулярного чемпионата. Он доступен для драфта НХЛ-2023.

Игрок, совместивший успехи на льду и в обучении: Оуэн Бек («Миссиссага», OHL). Номинированы: Коннор Льюис («Кэмлупс», WHL) и Шарль Трушон («Квебек», QMJHL).

Спортсмен года: Жордан Дюма («Галифакс», QMJHL). Номинированы: Логан Стэнковен («Кэмлупс», WHL) и Уайтт Джонстон («Виндзор», OHL)

Приз за участие в жизни общества: Люк Прокоп («Эдмонтон Ойл Кингс»). Номинированы: Марк Вулли («Оуэн Саунд», OHL) и Бретт Баджелл («Шарлоттаун», QMJHL).

В июле 2021 года Прокоп (система «Нэшвилла») публично объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Тренер года: Джим Халтон («Шарлоттаун», QMJHL). Номинированы: Джеймс Патрик («Виннипег», WHL) и Джеймс Ричмонд («Миссиссага», OHL).