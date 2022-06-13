Хоккейный журналист Гийом Лепаж сделал каминг-аут. Он поблагодарил проспекта «Нэшвилла» Прокопа за пример

Хоккейный журналист Гийом Лепаж объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Десять лет. Мне понадобилось 10 лет, чтобы преодолеть свои страхи, опасения и прийти к выводу, что я могу быть журналистом в хоккейном мире, сбросив маску. Будучи собой. Будучи открытым геем.

Десять лет личностного развития и процесса принятия. Но и было много вопросов о том, смог ли тот человек, которым я действительно был, подняться по лестнице и в итоге обосноваться в этой среде. Достаточно, так скажем, консервативной.

Даже если сейчас я чувствую себя хорошо на своем месте, в котором я зарекомендовал себя, я все равно задавал себе этот вопрос до прошлого лета. Для меня эти две реальности были несовместимы.

Все изменилось в тот день, когда Люк Прокоп стал первым действующим хоккеистом, входящим в систему команды НХЛ, который раскрыл свою ориентацию.

Когда я увидел поддержку и положительную реакцию людей в индустрии по отношению к нему, я решил, что время пришло. Я был готов. Только что отпало последнее препятствие.

Необходимо начать эту дискуссию в спортивном мире. Задаваться вопросом о том, что до сих пор заставляет многих игроков и людей жить в тайне.

Думать о том, как изменить культуру и проявить больше открытости. Если моя история сможет привлечь внимание людей в сообществе, то это будет победа. Остальное – вторично», – написал Гийом Лепаж, который освещает события вокруг , и драфта.