Владимир Плющев: «Это лучший сезон в НХЛ для Ничушкина. Надо отдать должное тренерскому штабу, который верил в него, не отказался»

оценил сезон в .

Россиянин выиграл в составе «Эвеланш».

«У Валерия выдался яркий сезон.

Надо отдать должное тренерскому штабу, который верил в него, не отказался, хотя предыдущие сезоны не были яркими. Он вернул долги, доверие, которое ему оказывали.

Валерий отыграл на 100 процентов, выглядел достаточно убедительно во всех матчах, хотя получал микротравмы, но это всегда сопутствует лидерам.

Для Ничушкина это лучший сезон в . Руководство клуба, болельщики и Валерий запомнят его», – сказал заслуженный тренер России.

«Закончился как хоккеист 4 года назад – выбрал тачки и гламурных телочек». Что вы писали о Ничушкине: хейт, поддержка и признание